الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب
A-
A+

نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب

فن

2024-06-17 | 06:44
نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب

تصدر اسم الفنانة الللبنانية نانسي عجرم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، عبر قناة "دبي".

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة نانسي عجرم عن سرّ نجاحها في أعمالها الغنائية، وإن كان ذلك يعود للحظ أم لنجاح علاقتها بمدير أعمالها جيجي لامارا، كما تحدثت عن بناتها، وجوانب أخرى تتعلق بالشأن الفني.
وقالت نانسي إنها لا تؤمن بالحظ، بل بالعمل والمثابرة، مشيرة إلى أن كل شخص عليه تطوير نفسه.

وتابعت الفنانة اللبنانية وقالت إنها مثابرة منذ طفولتها، فقد كانت تحفظ الأغاني وتتعلم الغناء، ثم تطور من موهبتها وصوتها، وهذا ما ساهم في فتح الكثير من الأبواب أمامها، ومكّنها من تحقيق النجاح، كما عمّق علاقتها مع مدير أعمالها جيجي لامارا، حيث أصبحا يعرفان بعضهما بشكل أكبر مع مرور الزمن وتحولا إلى عائلة واحدة، معلقة: جيجي أبي وأخي ومدير أعمالي.

وانتشر مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم خلال الحلقة وهو تغني مع بنات الاعلامي اللبناني وسام بريدي أغنيتها الشهيرة يا بنات، وهو في قمة الاستمتاع معهما.

وأوضحت نانسي في سيا الحلقة أنها من جمهور الفنان راغب علامة منذ طفولتها، وتحب أغنية "قلبي عشقها"، كما أنها تحبّه جدًا، ووضعت الكثير من بوستراته في غرفتها.
وبشأن الأغاني التي كانت تتمنى تقديمها، علقت نانسي: كنت أتمنى أن أعيش في زمن بليغ حمدي، وكان نفسي أغني "العيون السود" لوردة الجزائرية، وكل أغاني بليغ حمدي.

وحول أغانيها، أوضحت: أغنية "أخاصمك آه" كانت بداية نجاحي وأول أغنية لي، ولم تكن في ألبوم "يا سلام" وقتها من الأساس قبل أن أطرحها وتكون سبب نجاحي الكبير، ثم جاءت أغنية "أه ونص" وأكملت هذا النجاح.
وعن الفنان الذي ينال عمله إعجابها، اختتمت نانسي عجرم حديثها: أنا معجبة بشغل عمرو دياب وبحب نجاحه وعمله جدًا وهو نجم كبير، وبهديه وردة صفراء.

اقرأ ايضا في فن

أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان
10:10

أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أول تعليق له عقب إعلان الرئاسة السورية إصابة زوجته السيدة الأولى أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية منذ ما يقارب الشهر.

10:10

أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أول تعليق له عقب إعلان الرئاسة السورية إصابة زوجته السيدة الأولى أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية منذ ما يقارب الشهر.

ريهام سعيد تعلنها لأول مرة: محمد هنيدي تقدم لزواجي وأهلي رفضوا
08:37

ريهام سعيد تعلنها لأول مرة: محمد هنيدي تقدم لزواجي وأهلي رفضوا

حلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس الذي يعرص على قناة الجديد.

08:37

ريهام سعيد تعلنها لأول مرة: محمد هنيدي تقدم لزواجي وأهلي رفضوا

حلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس الذي يعرص على قناة الجديد.

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة
04:10

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة

ينبش ساحر الدراما العربية عابد فهد دفاتر الماضي في إطلالة هي الأغنى والأكثر إثارة، ​ويبوح بسرّ أو بنيّة إعتزال .. في البال .

04:10

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة

ينبش ساحر الدراما العربية عابد فهد دفاتر الماضي في إطلالة هي الأغنى والأكثر إثارة، ​ويبوح بسرّ أو بنيّة إعتزال .. في البال .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024