نانسي عجرم تغني مع بنات وسام بريدي وتكشفت سرا عنها.. قدمت هدية لـ عمرو دياب

تصدر اسم الفنانة الللبنانية نانسي عجرم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، عبر قناة "دبي".

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة نانسي عجرم عن سرّ نجاحها في أعمالها الغنائية، وإن كان ذلك يعود للحظ أم لنجاح علاقتها بمدير أعمالها جيجي لامارا، كما تحدثت عن بناتها، وجوانب أخرى تتعلق بالشأن الفني.

وقالت نانسي إنها لا تؤمن بالحظ، بل بالعمل والمثابرة، مشيرة إلى أن كل شخص عليه تطوير نفسه.



وتابعت الفنانة اللبنانية وقالت إنها مثابرة منذ طفولتها، فقد كانت تحفظ الأغاني وتتعلم الغناء، ثم تطور من موهبتها وصوتها، وهذا ما ساهم في فتح الكثير من الأبواب أمامها، ومكّنها من تحقيق النجاح، كما عمّق علاقتها مع مدير أعمالها جيجي لامارا، حيث أصبحا يعرفان بعضهما بشكل أكبر مع مرور الزمن وتحولا إلى عائلة واحدة، معلقة: جيجي أبي وأخي ومدير أعمالي.



وانتشر مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم خلال الحلقة وهو تغني مع بنات الاعلامي اللبناني وسام بريدي أغنيتها الشهيرة يا بنات، وهو في قمة الاستمتاع معهما.



وأوضحت نانسي في سيا الحلقة أنها من جمهور الفنان راغب علامة منذ طفولتها، وتحب أغنية "قلبي عشقها"، كما أنها تحبّه جدًا، ووضعت الكثير من بوستراته في غرفتها.

وبشأن الأغاني التي كانت تتمنى تقديمها، علقت نانسي: كنت أتمنى أن أعيش في زمن بليغ حمدي، وكان نفسي أغني "العيون السود" لوردة الجزائرية، وكل أغاني بليغ حمدي.



وحول أغانيها، أوضحت: أغنية "أخاصمك آه" كانت بداية نجاحي وأول أغنية لي، ولم تكن في ألبوم "يا سلام" وقتها من الأساس قبل أن أطرحها وتكون سبب نجاحي الكبير، ثم جاءت أغنية "أه ونص" وأكملت هذا النجاح.

وعن الفنان الذي ينال عمله إعجابها، اختتمت نانسي عجرم حديثها: أنا معجبة بشغل عمرو دياب وبحب نجاحه وعمله جدًا وهو نجم كبير، وبهديه وردة صفراء.