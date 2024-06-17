ريهام سعيد تعلنها لأول مرة: محمد هنيدي تقدم لزواجي وأهلي رفضوا

وفي يالتفاصيل، كشفت ريهام خلال الحلقة عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ إذ أكدت أن الفنان محمد هنيدي تقدم لخطبتها حين كانت طالبة بالجامعة.

وذكرت ريهام أن هنيدي أعجب بها كثيراً حينما التقته لإجراء حوار صحفي معه، وكان حينها مشهوراً بعد فيلمه الشهير "إسماعيلية رايح جاي".

وعند عودته من أمريكا، فاجأها بالتقدم لطلب خطبتها رسمياً في منزلها، حاملاً معه العديد من الهدايا.

وأضافت ريهام ضمن برنامج "كتاب الشهرة"، أنها فرحت للغاية بهذا العرض، خاصةً لشهرة هنيدي آنذاك، لكن والدتها رفضت رفضاً قاطعاً لكونه ممثلاً، خوفاً من أن يجبرها على دخول عالم الفن.

وتطرقت ريهام خلال اللقاء، إلى تفاصيل جديدة عن قضيتها مع الدكتور نادر صعب، كاشفةً عن هدفها من وراء إجراء عملية تجميل لشد الوجه، وهو الخوف من علامات التقدم في السن. مؤكدة أنها تنتظر رد القضاء حول مشكلتها مع الدكتور.

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