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أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان
أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان
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أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان

فن

2024-06-17 | 10:10
أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان
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Aljadeed
أول تعليق للرئيس بشار الأسد بعد إصابة زوجته أسماء الأسد بالسرطان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أول تعليق له عقب إعلان الرئاسة السورية إصابة زوجته السيدة الأولى أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية منذ ما يقارب الشهر.

وفي تصريحات أدلى بها الرئيس السوري عقب تأدية صلاة عيد الأضحى في دمشق، أكد أن مرض اللوكيميا الذي أصاب زوجته السيدة أسماء صعب، وعلاجه أيضا.

إلا أنه أضاف الرئيس بشار الأسد وقال إن المرء يتساءل أحياناً عند إصابته بمرض عضال "ما حكمة رب العالمين من الأمر"، ليعود ويؤكد أنه إذا قارن الإنسان نفسه بمصائب غيره فقد تهون عليه.
كما أردف قائلا: "إذا نظرت للعائلات السورية خلال الحرب، فالعديد منها وضعها أصعب بكثير، سواء بمرض أو فقدان أحد أفرادها".

كذلك اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد خلال تصريحاتها أن الإنسان الطبيعي غالباً ما يتعاطف أكثر مع الآخرين عندما يصيبه بلاء ما.

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