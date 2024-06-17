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عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك
عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك
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عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك

فن

2024-06-17 | 15:30
عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك
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Aljadeed
عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك

كشف ساحر الدراما العربية عابد فهد للمرة الأولى ومن دون سابق إنذارالنقاب عن نيته اعتزال العمل التلفزيوني .

ودشّن بالدموع برنامج  "مشوار الحياة" مع الإعلامية تيما زلزلي على إيقاع أغنية جمعته بوالده الراحل ، وقصة مرض حاصرت إبنته لعام ونيّف وكانت الأقسى عليه في مشوار حياته .
في هذه الحلقة التي عُرضت التاسعة والنصف من مساء الإثنين بالتزامن على شاشات "الجديد" و"لنا" و"الفجيرة" ، استعاد عابد في سيارة "ليموزين" قصة نجاحه التي كان لمرض الربو حصة فيها ، وكيف صنع فرصته بيده ، وماذا قال للمخرج الراحل هشام شربتجي ، من دون أن يُخفي كيف سرق "قبقاب" غوار وكسر وصية والده لإنتاج أول عمل من بطولته .
أما عابد الزوج فكان له نصيب وافر من الحلقة التي استعاد فيها قصة حبه لزينة يازجي التي "لا تستحق الخيانة" ، وقصة زواجه منها الذي تيسّر مع تلقّيه هدية من أمير سعودي فتحت له الطريق أمام شراء منزل وسيارة وإقامة العرس . كما لم يستثنِ الصحافيين الذين يقفون على السجادة الحمراء يوجّهون السؤال إليك وعيونهم شاخصة الى من يأتي من بعدك ، من دون أن يُغفل تقديره للإعلام اللبناني " المتميز"ولفرادة لبنان بصناعة النجوم . 
مشوار طويل مع النجم عابد فهد لامس فيه الكثير من الوقائع ، من أثر وفاة المخرج شوقي الماجري على قراره بوقف التدخين ، مروراً بما جرى بين قيس الشيخ نجيب وأنطوني هوبكنز ، وصولاً الى موقفه من الأعمال التركية المعرّبة .
أما مسك الختام فكان في  محبسة القديس شربل حيث وفى نجمٌ بخمس نجوم  نذراً ، ليطوي صفحة من أصعب صفحات مشوار الحياة .
وتحدث عابد فهد عن صداقته القوية بـ جورج وسوف وأكد أنه لو لم يككن ممثلاً كنت سيكون قبطان سفينة أو صياد سمك. 

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