عابد فهد يتحدث عن صداقته القوية بـ جورج وسوف ويؤكد: لو لم أكن ممثلاً كنت سأكون قبطان سفينة أو صياد سمك

كشف ساحر الدراما العربية عابد فهد للمرة الأولى ومن دون سابق إنذارالنقاب عن نيته اعتزال العمل التلفزيوني .

ودشّن بالدموع برنامج "مشوار الحياة" مع الإعلامية تيما زلزلي على إيقاع أغنية جمعته بوالده الراحل ، وقصة مرض حاصرت إبنته لعام ونيّف وكانت الأقسى عليه في مشوار حياته .

في هذه الحلقة التي عُرضت التاسعة والنصف من مساء الإثنين بالتزامن على شاشات "الجديد" و"لنا" و"الفجيرة" ، استعاد عابد في سيارة "ليموزين" قصة نجاحه التي كان لمرض الربو حصة فيها ، وكيف صنع فرصته بيده ، وماذا قال للمخرج الراحل هشام شربتجي ، من دون أن يُخفي كيف سرق "قبقاب" غوار وكسر وصية والده لإنتاج أول عمل من بطولته .

أما عابد الزوج فكان له نصيب وافر من الحلقة التي استعاد فيها قصة حبه لزينة يازجي التي "لا تستحق الخيانة" ، وقصة زواجه منها الذي تيسّر مع تلقّيه هدية من أمير سعودي فتحت له الطريق أمام شراء منزل وسيارة وإقامة العرس . كما لم يستثنِ الصحافيين الذين يقفون على السجادة الحمراء يوجّهون السؤال إليك وعيونهم شاخصة الى من يأتي من بعدك ، من دون أن يُغفل تقديره للإعلام اللبناني " المتميز"ولفرادة لبنان بصناعة النجوم .

مشوار طويل مع النجم عابد فهد لامس فيه الكثير من الوقائع ، من أثر وفاة المخرج شوقي الماجري على قراره بوقف التدخين ، مروراً بما جرى بين قيس الشيخ نجيب وأنطوني هوبكنز ، وصولاً الى موقفه من الأعمال التركية المعرّبة .

أما مسك الختام فكان في محبسة القديس شربل حيث وفى نجمٌ بخمس نجوم نذراً ، ليطوي صفحة من أصعب صفحات مشوار الحياة .