بالفيديو- تامر حسني يطير على المسرح فوق الحضور خلال حفله في مصر

أثار الفنان المصري تامر حسني حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه الغريب الذي قام به خلال حفله في القاهرة.

وفي التفاصيل، أقدم تامر حسني على المخاطرة بحياته خلال حفله الغنائي في Zed East، بمناسبة عيد الأضحى يوم أمس الاثنين، والذي شهد أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلات ZED.

وفي هذا السياق شارك تامر حسني متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو له وهو معلق في السماء على ارتفاع 120 مترًا، يحلق فوق رؤوس الجماهير من بداية المسرح حتى نهايته؛ ما يُعدُّ خطرًا على حياته، خاصة وأن هناك العديد من النجوم ممن سقطوا أرضًا بسبب خلل في معدات التثبيت.

وأوضح صاحب أغنية "عمري ابتدا" أن هذه المجازفة أكثر رعبًا وخطرًا مقارنة بتجربته في الحفل الغنائي الذي أحياه في الساحل الشمالي العام الماضي، مُشيرًا إلى أن الدافع وراء زيادة جرعة المخاطرة نابع من حب الجماهير له؛ ما أشعل داخله الحماسة والشغف لتطوير المسرح العربي والإقدام على فعل مختلف ومميز.

وشكر الفنان تامر حسني إدارة Zed East، قائلًا: "أشكر إدارة زد إيست على إعلانهم أن الحفلة هذه فيها أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلاتهم والفضل يرجع إليكم يا أغلى الناس.