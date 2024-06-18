ظهور نادر لـ باميلا الكيك مع عائلتها وشقيقتها تلفت الأنظار.. وجهت رسالة إلى مرام علي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الترند عبر مواقع التواصل الاجتاعي ومحركات البحث غوغل بعد آخر صورة نشرتها على حسابها الرسمي عبر انستغرام.

وفي التفاصيل ظهرت باميلا في الصور برفقة عائلتها أي والدها ووالدتها وشقيقتها، ولفتت شقيقها الأنظار في اطلالتها النادر عبر السوشال ميديا.

وعلقت باميلا اعل الصور قائلة: " ما في أغلا من العيلة الله يخلّيلي ياكُن".

وتفاعل جمهور الفنانة اللبنانية باميلا الكيك مع الصور بشكل كبير.

كما نشرت باميلا صورة برفقة زميلتها االفنانة السورية مرام علي عبر انستغرام وعلقت عليها قائلة: " بنت قلبا أصيل لونو من الذهب الماسي .. بنت ما فيك تعرفا إلا ما تتعرّف عَلَيا .. ما لح قول أكتر لما نكتّر العيون بحبك مرامَتي".