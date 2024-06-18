نوال الزعبي تحسم حقيقة انتقادها نجوى كرم

واتهمت التغريدة نجوى كرم بتكرار نفسها وتركيزها على شكلها والفيديو كليب، إذ جاء فيها:" نجوى كرم صارت آخر فترة بس همها شكلها والكليب وطريقة الطرح بس لا صوت لا أغاني لا كلمات لا ألحان لا توزيع، المهم يقولون عنها بتبين 20 سنة غير هيك ما بهم".

شارك الحساب لقطة شاشة ادعى فيها إعجاب نوال بتغريدته، ليأتي رد الأخيرة بالنفي، مشددة أن الحساب لا يعود لها، وهو محاولة لزعزعة علاقتها بزميلتها.

وكتبت في منشور شاركته عبر حسابها في منصة "إكس": أكيد حساب وهمي وهيدي مش أول مرة بيعملوا هالشي !! وبكرر لا عزاء للحاقدين.