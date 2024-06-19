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شيرين عبد الوهاب في المستشفى بعد أيام من اعلان خطوبتها.. اليكم التفاصيل
شيرين عبد الوهاب في المستشفى بعد أيام من اعلان خطوبتها.. اليكم التفاصيل
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شيرين عبد الوهاب في المستشفى بعد أيام من اعلان خطوبتها.. اليكم التفاصيل

فن

2024-06-19 | 09:42
شيرين عبد الوهاب في المستشفى بعد أيام من اعلان خطوبتها.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب في المستشفى بعد أيام من اعلان خطوبتها.. اليكم التفاصيل


ألغت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي في دبي، والذي كان مقررًا إقامته برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم 21 يونيو الحالي، ليتم استبدالها بالنجم تامر عاشور.

وفي التفاصيل، قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة المصرية إن الحفل كان ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وقد أُلْغِي بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، بسبب سفر شيرين عبد الوهاب في رحلة استشفائية، دون أن يحدد الوجهة، دون الكشف عن تفاصيل اضافية.
واستاء بعض من جمهور شيرين من عدم مشاركتها، مشيرين إلى أنهم اشتروا تذاكر الحفل من أجل متابعتها، وجاء في تعليقات بعضهم "بس أنا جاي أحضر شيرين، كيف بتجبرونا نحضر تامر عاشور"، و"أجلو الحفلة لشهر سبعة".
وأكد المحامي قنطوش أن شيرين عبد الوهاب انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، وستطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما، وهم نفس فريق أغنية "الدهب"

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