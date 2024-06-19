والدة دنيا بطمة تنشر فيديو لها: اشتقت لكم كثيرا

وعلقت والدة دنيا على الفيديو: “السلام عليكم، دنيا تبارك لكم العيد وتقول لكم كل عام وأنتم بألف خيروالله يدير لها تأويل الخير من عند الله الحي والقيوم الذي لا يسهو ولا ينام”.
وأضافت كاتبةً على الفيديو: ” الله يعوضك خير دندونتي يا أجمل ابتساماتي”.
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