فيديو لـ نسرين طافش ترقص مع رجل عربي شهير .. ما القصة؟

تزامن وجود طافش وعبدالله في اليونان مع التقارير التي تشير إلى أن عبدالله هي الفتاة التي شوهدت مع الفنان الأمريكي جو جوناس في أحد المنتجعات. وقد أكدت حساباتهما على "إنستغرام" تواجدهما في نفس الأماكن ومتابعتهما لبعضهما البعض.

وعلّقت طافش على مجموعة من صورها في اليونان بقولها: "نحن نسافر ليس لكي نهرب من الحياة بل لكي لا تهرب الحياة منا".