نضال الاحمدية في اقوى هجوم على السوريين بسبب فيديو: يقتلون الاطفال .. ونادين نسيب نجيم تعلق

وعبرت نادين عن استيائها من تصرف الوالد، وغضبها بشكل كبير، اذ كتبت في تعليق غاضب: "ان شاء الله بتموت يا رب موت على البطيء مرض ياكل لحمك و ينخر عظامك ويحرق دمك متل الاسيد يمشي بعروقك ويوجعك اضعاف وجع هل بنت الصغيرة يا … تفه و عم تصور".

من جهتها، كانت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية من اول المعلقين على الفيديو، اذ كتبت: "هذه واجبات مقدسة عندهم يقتلون الطفل ويحضرون لغيره هؤلاء لا يشبهون السوريين الافاضل الذين نعرفهم حتى هم انفسهم السوريون لا يعرفوهم."

وانهالت التعليقات الغاضبة على الفيديو، من قبل المتابعين الذي عبروا عن استيائهم من تصرف الاب، وجاء في بعضها: " انشالله ينشل وما بيلاقي حدا يساعدو ويموت على البطيئ ويتعذب حسبي الله ونعم الوكيل".

في حين كتب احدهم: "ما بقدر شوف شي بوجع القلب الله لا يوفقو بجاه الله ومرض يشلو متل ما عذب البنت الله رح يعمل فيه اكتر الله كبير".