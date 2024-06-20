فنان شهير يشن هجوماً قوياُ على تامر حسني: بيعمل حاله بيعزف

ونشر الموزّع الموسيقي ومؤسّس فرقة "جدل" الشهيرة، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة من حفل تامر حسني في ثاني أيام العيد، ظهر فيها وهو يعزف على الغيتار، وكتب معلّقاً على الصورة: "أرجوك لا تمسك غيتار وتستعبط ع العالم يا توتو، بيعمل حاله بيعزف يا جماعة… ارحمنا".

ونشر محمود ردايدة فيديو آخر ظهر فيه وهو يقول: "من مكاني هذا ومن هذه المنصة بتبرّع أعلّم تامر حسني الغيتار... أخبروه".

