تحت السماء الواحدة: مسيّرات ومهرجانات.. بياف2024 ينطلق بإطلالة نجوم بارزين

أقيم اليوم حفل مهرجان BIAF 2024، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد انقطاع 5 سنوات للمهرجان، وشهد الحفل حضور بارز للنجوم على السجادة الحمراء في الحفل وكذلك تلقى عدد منهم تكريمات في المهرجان.
وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رسالة إلى الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرّت بها مع مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب.
حملت الصحافية كريستينا عاصي الشعلة الاولمبية، برفقة المصور ديلان كولينز، وذلك خلال افتتاح فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد إصابتهما قبل أشهر بنيران إسرائيلية خلال تغطية الحرب في جنوب لبنان. وقالت كريستينا "إنها تحمل الشعلة تكريماً للصحفيين الذي سقطوا اثناء قيامهم بعملهم".