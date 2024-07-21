تحت السماء الواحدة: مسيّرات ومهرجانات.. بياف2024 ينطلق بإطلالة نجوم بارزين

​أقيم اليوم حفل مهرجان BIAF 2024، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد انقطاع 5 سنوات للمهرجان، وشهد الحفل حضور بارز للنجوم على السجادة الحمراء في الحفل وكذلك تلقى عدد منهم تكريمات في المهرجان.