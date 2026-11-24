وفي رسالة مباشرة، طالبت بوقف تداول غير الصحيحة التي تطاول حياتها الشخصية، معبّرة عن انزعاجها من كثرة الشائعات التي يتم نشرها من دون التأكد من صحتها، وقالت: «كفاية إشاعات أرجوكم»، في تعليق اعتبره متابعون رداً واضحاً على ما يتم تداوله بشأن علاقتها بزوجها.وجاء موقف مي بالتزامن مع رد المخرج على الأنباء نفسها، إذ نفى بشكل قاطع وجود طلاق بينهما، كما رفض الشائعات التي تحدثت عن الخيانة، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله حول حياته الزوجية.وكانت انفصال قد انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون تكهنات بشأن وجود أزمة في علاقتهما، وسط محاولات لربط بعض التفاصيل والظهور الإعلامي لكل منهما باحتمال حدوث خلافات عائلية.وتحظى العلاقة بين مي عمر ومحمد سامي باهتمام كبير من الجمهور، خصوصاً أنهما يشكلان واحداً من المعروفة في الوسط الفني المصري، إلى جانب تعاونهما المتكرر في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت حضوراً جماهيرياً.وتأتي هذه التصريحات لتضع حداً للتكهنات المتداولة، بعدما اختار الطرفان الرد على الشائعات والتأكيد على عدم صحة الأخبار المتعلقة بالطلاق والخيانة، فيما شددت مي عمر على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بحياتها الخاصة، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.