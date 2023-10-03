عصابة "دكتور فؤاد"... ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى!

أعلنت السلطات في باكستان ضبط عصابة إجرامية كانت تجري مئات العمليات الجراحية بطريقة غير قانونية، لاستئصال الكلى وبيعها لأشخاص أثرياء.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي، قوله إن زعيم العصابة المعروف باسم "دكتور فؤاد"، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم بطريقة غير قانونية.

وأضاف نقوي أن العصابة كانت تبيع هذه الكلى لعملاء أثرياء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل كلية.

كما أوضح أن "دكتور فؤاد" كان يتلقى المساعدة خلال العمليات الجراحية من ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه، كان يكلف بإجراء التخدير.

وبحسب ما اشارت "سكاي نيوز" فقد كانت العصابة تستدرج المرضى من المستشفيات وتجري عليهم العمليات في أماكن خاصة، في لاهور وكشمير.

وأشار نقوي: "تمكنوا من القيام بذلك في كشمير، في ظل غياب قانون يتعلق بزراعة الكلى، لذلك كان من السهل إجراء العمليات هناك".

كما تم تأكيد 3 حالات وفاة حتى الآن من جراء هذه الجراحات بحسب المسؤول ذاته، بينما تواصل السلطات المحلية إجراءات التحقيق.