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بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
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بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

منوعات

2023-10-03 | 11:02
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
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Aljadeed
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

وفي هذا السياق قال جوي هيني، إن فريق فيلادلفيا فيليز دعاه لحضور مباراته أمام بيتسبرغ بايرتس، برفقة حيوانه المدلل التمساح "ويلي"، وذلك بعدما ظهر على قنوات تلفزيونية عديدة وهو يقوم معه بجولات لمدارس ومستشفيات مع "الكائن اللطيف" على حد وصفه.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال هيني إن رجال الأمن منعوه من دخول الملعب الذي يستضيف المباراة مع "ويلي".

وأضاف: "لم أتجادل معهم، ولم أشرح لهم أن التمساح لن يسبب أذى لأحد. اتبعت قوانينهم وغادرنا المكان".

وأوضح هيني أن تمساحه الذي يمتلك منذ سبع سنوات، قد حصل عليه كنوع من "الدعم العاطفي" أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي.

وأكد أن "ويلي" يتمتع بهدوء كبير، ويختلف عن أي تمساح، فهو غير عدائي على الإطلاق.

 

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