مجندة بريطانية تنهي حياتها بعد عملية تحرش

وفي السياق ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المجندة تعرضت لتحرش متكرر من جانب ضابط في الجيش البريطاني

كما نقلت عن والدة المجندة أن الأخيرة لم تشأ إبلاغ السلطات العسكرية بأمر التحرش الجنسي، حتى لا ينظر لها على أنها "صانعة مشاكل".

هذا وذكرت الصحيفة أن المجندة انتحرت بعد "فترة شهدت سلوكا غير مرغوب فيه بشكل مكثف" من قبل قائدها، الذي يواجه حاليا أمر التسريح من الجيش، وذلك وفق ما توصل اليه تحقيق عسكري فتحه الجيش البريطاني الذي أخفى هوية الضابط المتهم بالتحرش.

كما تضمن التقرير مجموعة من الرسائل التي وجهتها المجندة المنتحرة إلى مسؤولها المباشر، المتهم بالتحرش، تعطي صورة مروعة لحالتها النفسية المتدهورة ومحاولة اليائسة لوقفه عند حده والتوقف عن التحرش بها،

وقالت الوالدة إن ابنتها أطلعت العائلة على تلك الرسائل قبل 4 أيام من إقدامها على الانتحار.