سرق سيارة بداخلها طفل ثم سطا على بنك وتوفيَ بعدها

سرق سيارة بداخلها طفل ثم سطا على بنك وتوفيَ بعدها

أقدم رجل ولاية كونيتيكت الأميركية على سرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، وبداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا كان جالساً في المقعد الخلفي.

وقالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي ثم بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة، وفقًا لصحيفة هارتفورد كورانت؛وأشارت السلطات الى أن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد فيما السارق توفي على الفور وقد نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.

ولفت الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة الى أنه بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".