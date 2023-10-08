وسط أجواء خريفية... إليكم طقس الأيام المقبلة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية كما وتبقى الرياح ناشطة احيانا. وجاء في النشرة الآتي :
طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم مع احتمال لتساقط الأمطار المحلية أحيانا، يتحسن الطقس تدريجا ابتداء من مساء الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.