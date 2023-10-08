عشرات الطالبات أصبن بالشلل.. مرض غامض أم شيء آخر؟

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الواقعة حدثت في مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي، على بعد 374 كيلومتر شمال غرب نيروبي، عاصمة كينيا, مضيفةً أن 95 طالبة نقلن إلى المستشفى بعدما أصبن بالشلل إثر المرض الغامض الذي تفشى في المدرسة.

وفتح مسؤولو الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق إفريقيا تحقيقا لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية في حال كان المرض معديا.

وطبقا لوسائل إعلام محلية، سقطت الفتيات فجأة على الأرض في المدرسة.

وتداولت لقطات فيديو منسوبة لما حدث في المستشفى، ووصفتها صحيفة الديلي ميل البريطانية بـ"اللقطات المثيرة للقلق"، وتظهر الطالبان يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويتلقين المساعدة من زميلاتهن، ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة.