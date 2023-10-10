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منصة &quot;X&quot; حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟
منصة "X" حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟
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منصة "X" حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟

منوعات

2023-10-10 | 02:01
منصة "X" حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟
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Aljadeed
منصة "X" حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟

حجبت منصة "ْX" للتواصل الاجتماعي عددا من الحسابات الجديدة المرتبطة بحركة حماس وسط تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن التابع للمنصة: "في إطار استراتيجيتنا الخاصة... بالجهات الفاعلة التي تحض على الكراهية... اتخذنا إجراءات لإزالة الحسابات التي تم إنشاؤها مؤخرا والمرتبطة بحركة حماس".

وذكر البيان أن منصة "X" تحاول منع انتشار "مواد ذات طبيعة إرهابية"، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ إجراءات تجاه عشرات الآلاف من الرسائل التي تحتوي على تصريحات عدوانية وصور صادمة". واكد اننا "نواصل متابعة التصريحات المعادية للسامية بنشاط".

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