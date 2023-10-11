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كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية
كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية
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كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية

منوعات

2023-10-11 | 09:38
كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية
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Aljadeed
كل ما تريد معرفته عن أهمية منطقة غلاف غزة بالتزامن مع الحرب الحالية

معظم المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات غلاف غزة هم من اليهود الشرقيين الذين يعتبرون "متطرفين يمينيين" معظمهم كانوا يعيشون في المستوطنات التي أقيمت داخل غزة والتي سلمها الاحتلال للفلسطينيين بعد الانسحاب من القطاع في 2005.

وبما أنّ الموقع الجغرافي للغلاف يضفي قدراً كبيراً من الأهمية، تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بمعاملة سكانه معاملة خاصة من خلال تقديم حوافز كبيرة لهم، لكونهم خط الدفاع الأول لقوات الاحتلال من جهة قطاع غزة.

والسبب الآخر، هو استمرار وجودهم كحاجز جغرافي وديموغرافي، إذ إن استمرار وجود المستوطنات في غلاف غزة يعني استمرار الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيسي وهو منع قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة غلاف غزة مليئة بالمناطق العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وهذا ما رأيناه بالفعل خلال اقتحام قوات المقاومة الفلسطينية.

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