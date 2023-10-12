فيديو لترامب ساخراً من بايدن : حزب الله أذكياء للغاية

معظم المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات غلاف غزة هم من اليهود الشرقيين الذين يعتبرون "متطرفين يمينيين" معظمهم كانوا يعيشون في المستوطنات التي أقيمت داخل غزة والتي سلمها الاحتلال للفلسطينيين بعد الانسحاب من القطاع في 2005.



