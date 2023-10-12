فيديو لترامب ساخراً من بايدن : #حزب_الله أذكياء للغاية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UtbBg9kuxV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2023
فيديو لترامب ساخراً من بايدن : #حزب_الله أذكياء للغاية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UtbBg9kuxV
حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.
بالصورة - الطفل "طوفان الاقصى" يبصر النور
معظم المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات غلاف غزة هم من اليهود الشرقيين الذين يعتبرون "متطرفين يمينيين" معظمهم كانوا يعيشون في المستوطنات التي أقيمت داخل غزة والتي سلمها الاحتلال للفلسطينيين بعد الانسحاب من القطاع في 2005.