بوزن أكثر من طن.. شاهد أكبر ثمرة يقطين على الاطلاق في كاليفورنيا

فيما أثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراما، حماسة كبيرة لدى المشاركين في مهرجان هاف مون باي لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.

وارتدى ترافيس جينجر قميصاً برتقالياً لهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصراً أثناء الوزن، بينما أطلقت مكبرات الصوت أغنية كوين "وي آر ذي تشامبيونز" ("نحن الأبطال") في الخلفية.

كما يذكر أن المسابقة التي تقام منذ نصف قرن تشهد تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سُجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوغراماً.