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بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
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بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟

منوعات

2023-10-13 | 06:04
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
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Aljadeed
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟

أعلن مطار لوتون في لندن تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء، بسبب حريق ضخم أدى إلى انهيار جزئي في موقف سيارات تابع له.

وقالت إدارة المطار الواقع شمالي العاصمة البريطانية، الذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى ظهر الأربعاء".

واندلع الحريق في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار، الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا، بينما أفاد شهود على منصات التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص، نقل 5 منهم إلى المستشفى.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، هم 4 إطفائيين وموظف بالمطار.

وأضافت أن الحريق أسفر عن جريح سادس لكن إصابته كانت طفيفة وعولج في الموقع.
 

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