الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة

غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويحتمل ان تتساقط بعض حبات البرد خصوصا خلال الليل مع امكانية تشكل السيول على الطرق فجر الاثنين

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حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أ، يكون نهار الأحد :

بينما الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.