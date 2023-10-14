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الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة
الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة
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الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة

منوعات

2023-10-14 | 15:42
الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة
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Aljadeed
الأحد على موعد مع الأمطار الغزيرة... إليكم طقس الأيام المقبلة

يسطر الطقس الخريفي المتقلب بين الصحو وإحتمال أمطار خفيفة ومحلية أحيانًا خاصة شمالًا اليوم وغدًا مع إستقرار بدرجات الحرارة، فيما كتل رطبة تؤثر على لبنان الأحد حيث تصبح الأمطار غزيرة في بعض المناطق مع برق ورعد وانخفاض الحرارة، وتتساقط أولى ثلوج الموسم على منطقة القرنة السوداء.

حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أ، يكون نهار الأحد : غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويحتمل ان تتساقط بعض حبات البرد خصوصا خلال الليل مع امكانية تشكل السيول على الطرق فجر الاثنين.

 

بينما الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة

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