مذيعة طقس في قناة عربية تقرأ النشرة على وقع #طوفان_الاقصى ... شاهد ماذا حصل على الهواء؟ pic.twitter.com/Jsfu6imzgQ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 15, 2023
مذيعة طقس في قناة عربية تقرأ النشرة على وقع #طوفان_الاقصى ... شاهد ماذا حصل على الهواء؟ pic.twitter.com/Jsfu6imzgQ
اكتشف باحثون في أميركا الجنوبية مؤخراً، نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل، داخل إحدى المحميات الوطنية في منطقة الأمازون في بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.
يسطر الطقس الخريفي المتقلب بين الصحو وإحتمال أمطار خفيفة ومحلية أحيانًا خاصة شمالًا اليوم وغدًا مع إستقرار بدرجات الحرارة، فيما كتل رطبة تؤثر على لبنان الأحد حيث تصبح الأمطار غزيرة في بعض المناطق مع برق ورعد وانخفاض الحرارة، وتتساقط أولى ثلوج الموسم على منطقة القرنة السوداء.
في مبادرة لافتة، أطلق نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة جميع المطاعم والمحلات التجارية التي تدعم الجنود الإسرئيليين خلال حربهم على قطاع غزة.