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في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع
في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع
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في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع

منوعات

2023-10-16 | 04:33
في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع
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Aljadeed
في تركيا .. شاب يطعن والدته حتى الموت والشرطة تحقق بالدوافع

اقدم شاب تركي على تسليم نفسه للسلطات الأمنية أخيراً بعدما توارى عن الأنظار لعدّة ساعات لإقدامه قبل يومين على ارتكاب جريمة قتل مروّعة في ولاية أدرنة الواقعة شمال غربي البلاد.

واشار موقع NTV التركي المحلّي الى ان القاتل (ب.ش) الذي قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية التركية بعدما قام بقتل والدته طعناً بالسكين قبل 3 أيام.
وقد زعم القاتل البالغ من العمر 32 عاماً أنه يعاني من مشاكل نفسية أدت لارتكابه جريمة قتل راحت ضحيتها والدته البالغة من العمر 67 عاماً.
ولم ينفِ "ب. ش" إقدامه على قتل والدته طعناً بالسكين، حيث اعترف بجريمته للشرطة عندما قام بتسليم نفسه بعد مرور 15 ساعة على قتل والدته.
وتواصل الشرطة احتجاز القاتل لتحويله إلى المحكمة في وقتٍ لاحق وكذلك للتأكد من إذا ما كان يعاني فعلاً من مرضٍ نفسي.
الى ذلك نقلت "العربية" عن مصدر من نقابة المحامين الأتراك في أنقرة أن "القاتل قد يتمّ تحويله إلى مركزٍ صحي إذا تبّين أنه بالفعل يعاني من مرضٍ نفسي".
ومن المقرر أن تبت السلطات بأمر القاتل في وقتٍ لاحق بعد الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها.
وكان تقرير الطب الشرعي قد كشف أن القاتل طعن والدته عدّة طعنات أدت لمقتلها على الفور في بيتها الكائن بحيّ جمهورييت في منطقة أوزونكوبرو في أدرنة.
وأفاد الموقع التركي أيضاً أن القاتل ربّما أصيب بنوبة مفاجئة من الجنون وهو ما ساهم في طعنه لوالدته بالسكّين بكل سهولة.

 

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