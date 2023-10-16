أستراليا تفرض غرامة على منصة "إكس" لهذا السبب

فرضت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا، الإثنين، غرامة على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، مشيرةً إلى أنّ المنصة فشلت في إظهار كيفية حجب المحتوى الذي ينطوي على إساءة للأطفال.

وفرضت مفوضة "E Safety" جولي إنمان غرانت، غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أميركي)، على المنصة المعروفة سابقاً بإسم "تويتر"، منتقدة ما وصفته بـ "حديثها الفارغ" عن هذه القضية.

وأطلقت إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في "تويتر"، تحذيراً رسمياً لشركة "غوغل"، بسبب عدم وفائها بمسؤولياتها في ما يتعلق بمعالجة المواد المسيئة للأطفال.

ومنذ إستحواذه على منصة "إكس"، خفّض ماسك عدد الموظفين فيها إلى 80 بالمئة، بينهم من كان يتولى الإشراف على المحتوى ويتحمل مسؤولية وضع حد لإساءة إستخدام المنصة.

وقالت إنمان غرانت، إن الكشف الإستباقي عن المحتوى الذي ينطوي على إستغلال جنسي للأطفال في "إكس" إنخفض من 90 بالمئة إلى 75 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت عملية الإستحواذ.

وتابعت "لقد صرّحت المنصة علناً بأن معالجة الإستغلال الجنسي للأطفال هي من أهم أولوياتها، لكن إتضح أن ذلك مجرد كلام فارغ".

وأضافت "من الضروري ترجمة التصاريح إلى أفعال".