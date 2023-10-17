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تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار
تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار
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تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار

منوعات

2023-10-17 | 02:50
تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار
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Aljadeed
تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار

لا بد أنه أصيب بالدوار بعد أن تلقى مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا و400 ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأميركية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.

قال كونور كاتو لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.

اتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.

يقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 56 كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي لي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.

غرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.

وقال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل ليا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.

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