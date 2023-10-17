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مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً
مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً
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مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً

منوعات

2023-10-17 | 05:59
مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً
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Aljadeed
مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً

واصلت مبيعات الهواتف الذكية إنخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، على ما أفادت شركة "كاونتربوينت" للأبحاث.

وإنخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8 بالمئة خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً، بحسب "كاونتربوينت".
وقالت الشركة إنّ هذا التراجع "يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين".
إلا أنّ المبيعات التي سُجلت خلال أيلول وإطلاق هاتف "أيفون 15" من "آبل" يؤشران إلى أنّ الربع النهائي قد يكسر وتيرة الإنخفاض، بحسب "كاونتربوينت".

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