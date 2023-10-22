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من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة &quot;بيب غوارديولا&quot; تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
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من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة

منوعات

2023-10-22 | 08:55
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة
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Aljadeed
من على الأرض وعلى منصات التواصل..ابنة "بيب غوارديولا" تعطي رأيها بالأحداث الأمنــــ ية الأخيرة

انت ماريا غوارديولا ابنة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من بين عشرات الآلاف الذين شاركوا في مظاهرة ضخمة في لندن، السبت، لدعم الفلسطينيين.

وتظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، وبدعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار بين حركة حماس وإسرائيل.

ومن قلب التظاهرة، نشرت ماريا غوارديولا عدة صور على حسابها في إنستغرام عبر خاصية "ستوري".

وتظهر إحدى الصور طفلة تحمل لافتة جاء فيها: "قصف الأطفال لا يعتبر دفاعا عن النفس".

وجاء في صورة أخرى: "من فضلكم، توقفوا عن قصف أصدقائي وأمهاتهم وآبائهم".

وأبدت ماريا دعمها للفلسطينيين، الذين يتعرضون للقصف المتواصل في غزة منذ شنت حركة حماس هجومها المفاجئ داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.

وكانت قد نشرت رسالة طويلة، السبت، قالت فيها: "هل هذا حقا ما نفعله الآن؟ نجلس ونشاهد الإبادة الجماعية تحدث على التلفزيون؟".

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