المشي لهذه المسافة أسبوعياً كافٍ لإنقاص وزنك!

وفقا لموقع "مايو كلينيك"، إذا تم إضافة 30 دقيقة من المشي السريع إلى الروتين اليومي، يمكن للشخص حرق حوالي 150 سعرة حرارية إضافية يوميا. وبطبيعة الحال، كلما تم المشي لمدد أكثر وكلما زادت سرعته، زاد حرق السعرات الحرارية.

ويجب على المرء ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المكثف بشكل معتدل أسبوعيًا، ويمكن أن يكون المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع نشاطًا بدنيًا مناسبًا لتحقيق تلك الغاية.