إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل

عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش العدو، بحسب وكالة "سكاي نيوز" عربية.

وكانت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، قد أكدت أمس الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للانترنت في القطاع.



وأوضحت أن الجيش العدو الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.



وتعليقا على تغريدة للنائبة الأميركية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، حذرت فيها من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة قال ماسك إنه، سيوفر خدمة "ستارلينك" في غزة.



وكتب ماسك: "ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال".