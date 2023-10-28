الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل
إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل
A-
A+

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل

منوعات

2023-10-28 | 09:08
إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في القطاع بعد فقدانه بالكامل

عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم السبت، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش العدو، بحسب وكالة "سكاي نيوز" عربية.

وكانت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، قد أكدت أمس الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للانترنت في القطاع.

وأوضحت أن الجيش العدو الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.
 
وتعليقا على تغريدة للنائبة الأميركية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، حذرت فيها من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة قال ماسك إنه، سيوفر خدمة "ستارلينك" في غزة.

وكتب ماسك: "ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال".

اقرأ ايضا في منوعات

المشي لهذه المسافة أسبوعياً كافٍ لإنقاص وزنك!
Play
16:09

المشي لهذه المسافة أسبوعياً كافٍ لإنقاص وزنك!

تعتبر الأنشطة البدنية مثل المشي مهمة لممارسة إدارة الوزن وحرق السعرات الحرارية، فالمشي هو أحد تمارين القلب التي تتيح لك التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة والبطن العنيدة في وقت أقل مما يُعتقد، وفقًا لما نشره موقع Jagran.

16:09

المشي لهذه المسافة أسبوعياً كافٍ لإنقاص وزنك!

تعتبر الأنشطة البدنية مثل المشي مهمة لممارسة إدارة الوزن وحرق السعرات الحرارية، فالمشي هو أحد تمارين القلب التي تتيح لك التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة والبطن العنيدة في وقت أقل مما يُعتقد، وفقًا لما نشره موقع Jagran.

الكوفية وغصن الزيتون.. تعرَّف على أشهر رموز النضال الفلسطيني
Play
2023-10-26

الكوفية وغصن الزيتون.. تعرَّف على أشهر رموز النضال الفلسطيني

بدأ استعمال الكوفية للمقاومة، بعد خسارة الدولة العثمانية سيطرتها على أراضي الشرق الأدنى خلال الحرب العالمية الأولى، والثورة العربية ضد الحكم الاستعماري البريطاني عام 1936.

2023-10-26

الكوفية وغصن الزيتون.. تعرَّف على أشهر رموز النضال الفلسطيني

بدأ استعمال الكوفية للمقاومة، بعد خسارة الدولة العثمانية سيطرتها على أراضي الشرق الأدنى خلال الحرب العالمية الأولى، والثورة العربية ضد الحكم الاستعماري البريطاني عام 1936.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023