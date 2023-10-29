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علماء يكشفون &quot;عاملاً مشتركاً&quot; بين الحمام والذكاء الإصطناعي
علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي
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علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي

منوعات

2023-10-29 | 05:16
علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي
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Aljadeed
علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي

كشف بحث حديث أن طيور الحمام قادرة على حل المشكلات بمهارة لا تختلف عن قدرات تكنولوجيا ‏الذكاء الإصطناعي.‏

وبيّنت الدراسة الصادرة عن جامعة أيوا الأميركية، أن "الحمام يمتلك ذكاء رائعاً، ويفتخر بقدراته على التعرف على الأفراد، وإدراك الألوان النابضة بالحياة ورسم مسارات معقدة ونقل الرسائل وحتى لعب دور في الأعمال البطولية المنقذة للحياة".
وفي دراسة شملت 24 حمامة، أسند العلماء مهام بصرية مختلفة للطيور وتعلم بعض منها المهام في غضون أيام، بينما تعلمها بعض آخر على مدى أسابيع، ليكتشف الباحثون في النهاية أن الحمام يستخدم آلية لإتخاذ قرارات دقيقة تشبه تلك، التي تستخدمها نماذج الذكاء الإصطناعي لعمل تنبؤات صحيحة.
وفي البحث أيضاً، لاحظ الحمام موضوع الدراسة، عناصر مرئية متنوعة على شاشة رقمية، بما في ذلك خطوط مختلفة السماكة والمحاذاة والتصميمات، فضلاً عن دوائر مجزأة ومتعددة الطبقات، بعدها أتيح للطيور النقر على زر على كلا الجانبين لتصنيف تلك الصور، وكانت الطيور التي تجيب بصورة صحيحة تحصل على حبة طعام، بينما لم يتم مكافأة نظيراتها التي أجابت إجابة خاطئة.
وطوال تجارب الدراسة، عزز الحمام دقة إتخاذ القرار، إذ ارتفعت من 55% إلى 95% في المهام الأساسية، ومع ذلك، عند مواجهته بمهام معقدة، فقد إرتفعت دقتها من 55% إلى 68%.
وفي حين أن أنظمة الذكاء الإصطناعي مصممة لتحديد الأنماط وإتخاذ خيارات مستنيرة، فإن الحمام كما تكشف الدراسة، يمتلك قدرة فطرية على فعل الشيء ذاته، كما أن الطيور تُظهر مهارة خارقة في التعرف على أوجه التشابه بين العناصر المميزة.

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