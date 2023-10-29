تجهزوا للأمطار... إليكم طقس الأيام المقبلة!

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

وفي تفاصيل الطقس المتوقع للأيام المقبلة :

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم أحيانًا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة واحتمال ان تكون غزيرة أحيانًا على المرتفعات الشمالية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية،

ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الأمطار بشكل متفرق واحتمال أن تكون غزيرة أحيانًا على المرتفعات الشمالية وفي الداخل مع برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة على االمرتفعات الشمالية ، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.