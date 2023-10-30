الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي
البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي
A-
A+

البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

منوعات

2023-10-30 | 08:05
البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
البيت الأبيض يكشف عن إجراءات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، اليوم الاثنين، مع السعي لزيادة السلامة وحماية المستهلكين والعمال والأقليات من المخاطر المتعلقة بتلك التكنولوجيا.


والأمر التنفيذي الذي سيكشف عنه بايدن هو أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لوضع معايير تتعلق بالذكاء الاصطناعي في وقت يحقق فيه تطورات سريعة في القدرات والشعبية في محيط ليس به ما يكفي من القواعد التنظيمية.

ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل أوبن إيه.آي وألفابت وميتا بلاتفورمز من قبل على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا.

لكن الأمر التنفيذي الجديد الذي من المقرر أن يكشف عنه بايدن اليوم يتجاوز مثل تلك الالتزامات لما هو أبعد.

ويتطلب الأمر من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأميركية بما يتسق مع قانون الإنتاج الدفاعي قبل السماح بطرح تلك التقنيات للعامة.

ووفقا للبيت الأبيض، سيوجه القرار أيضا الوكالات المعنية إلى وضع معايير لتلك الاختبارات والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجوانب الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية وأمن الإنترنت.

اقرأ ايضا في منوعات

ما هو نظام الشعاع الحديدي الذي تستخدمه إسرائيل؟
Play
03:12

ما هو نظام الشعاع الحديدي الذي تستخدمه إسرائيل؟

يستخدم الجيش الاسرائيلي نظام دفاع جوي يطلق عليه اسم "نظام الشعاع الحديدي"، والذي يعتمد على تكنولوجيا ليزرية لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ، في الوقت الذي يقول فيه محللون عسكريون إن هذا النظام يحتاج إلى دعم أمريكي لتحسين أدائه، فما الذي نعرفه عن هذا النظام؟

03:12

ما هو نظام الشعاع الحديدي الذي تستخدمه إسرائيل؟

يستخدم الجيش الاسرائيلي نظام دفاع جوي يطلق عليه اسم "نظام الشعاع الحديدي"، والذي يعتمد على تكنولوجيا ليزرية لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ، في الوقت الذي يقول فيه محللون عسكريون إن هذا النظام يحتاج إلى دعم أمريكي لتحسين أدائه، فما الذي نعرفه عن هذا النظام؟

تجهزوا للأمطار... إليكم طقس الأيام المقبلة!
Play
17:16

تجهزوا للأمطار... إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفى متقلّب محليًا ودافئ نسبياً على لبنان مع تساقط بعض الأمطار المحليّة خاصة على المرتفعات الشمالية وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، على أن يتأثر لبنان بمنخفض جوّي محدود الفعالية اعتباراً من يوم الثلاثاء بؤدي الى أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

17:16

تجهزوا للأمطار... إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفى متقلّب محليًا ودافئ نسبياً على لبنان مع تساقط بعض الأمطار المحليّة خاصة على المرتفعات الشمالية وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، على أن يتأثر لبنان بمنخفض جوّي محدود الفعالية اعتباراً من يوم الثلاثاء بؤدي الى أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي
2023-10-29

علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي

كشف بحث حديث أن طيور الحمام قادرة على حل المشكلات بمهارة لا تختلف عن قدرات تكنولوجيا ‏الذكاء الإصطناعي.‏

2023-10-29

علماء يكشفون "عاملاً مشتركاً" بين الحمام والذكاء الإصطناعي

كشف بحث حديث أن طيور الحمام قادرة على حل المشكلات بمهارة لا تختلف عن قدرات تكنولوجيا ‏الذكاء الإصطناعي.‏

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023