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اصطياد أسرع سمكة في العالم
اصطياد أسرع سمكة في العالم
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اصطياد أسرع سمكة في العالم

منوعات

2023-10-30 | 15:59
اصطياد أسرع سمكة في العالم
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Aljadeed
اصطياد أسرع سمكة في العالم

اصطادت شركة صيد الأسماك في جزيرة كوناشير(جنوب جزر الكوريل في مقاطعة سخالين) سمكة شراعية تعيش في المناطق الاستوائية للمحيطين الهندي والهادئ.


ونقلت وكلة "تاس" الروسية عن مصدر في فرع سخالين لمعهد عموم روسيا لبحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات قوله : "إن هذه حالة نادرة لاكتشاف هذه السمكة التي تعيش في المياه الاستوائية. فقد اكتشفت لأول مرة في خليج بطرس الأكبر في بداية القرن العشرين، وهذه هي المرة الثانية المسجلة لاكتشاف هذا الكائن في مياهنا".
ويذكر أن هذا النوع من الأسماك الشراعية، يصنف من الأسماك البحرية المفترسة ذات الزعانف الشعاعية من فصيلة أسماك الخرمان، وهي الوحيدة في جنس Istiophorus. وهي "أسرع" سمكة سباحة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. يصل طولها إلى 3.5 متر وتزن حوالي 100 كلغم. يعيش هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة في جميع المحيطات.

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