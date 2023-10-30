بالفيديو - نجم تلفزيوني مشهور يلقي مليون دولار في الهواء من مروحية على حشد من الناس

نجم تلفزيوني مشهور يلقي مليون دولار في الهواء من مروحية على حشد من الناس

ألقى نجم تلفزيوني مشهور نحو مليون دولار من طائرة هليكوبتر على حشد كبير من الناس في جمهورية التشيك.

وفي السياق بحسب ما اشارت "روسيا اليوم" ، فقد عرض النجم التشيكي كامل بارتوشيك، عبر قناته على "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر عملية شحن مليون دولار داخل صندوق كبير في الطائرة لتنطلق به باتجاه المتابعين وتمطرهم بالأموال.

وقد وعد بارتوشيك متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنحهم هدية لا تنسى، كمكافأة لمن شاركوا في إحدى المسابقات التي نظمها عبر حساباته.

وقرر عدم اختيار فائز واحد، وتوزيع الجائزة على الجميع، حيث تلقى المشاركون في المسابقة رسالة عبر البريد الإلكتروني، انطوت على دعوة للتجمع بأحد الأماكن، دون الكشف عما سيحدث.