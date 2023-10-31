حبيبة وائل كفوري المغربية الى الواجهة من جديد ..ظهرت الى جانبه في حفله الاخير

وفي فيديو، نسبته بعض المواقع لــ ماجدة، ظهرت فيه الاخيرة خلال تواجدها في الصفوف الامامية لحفله الاخير، وهي ترقص وتتفاعل مع أغنياته بشكل كبير.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيرين الى جمال ماجدة و عفويتها، في حين اكد البعض الآخر ان لا علقة تجمعهما.
View this post on Instagram
A post shared by Hoda WK (@hoda_wk)
A post shared by Hoda WK (@hoda_wk)
عثر مجموعة من الباحثين الجيولوجيين في تركيا، على عينات قديمة من الصخور والتربة، يعتقد أنها أنها تحتوي على أنقاض "سفينة نوح".
نجم تلفزيوني مشهور يلقي مليون دولار في الهواء من مروحية على حشد من الناس
اصطادت شركة صيد الأسماك في جزيرة كوناشير(جنوب جزر الكوريل في مقاطعة سخالين) سمكة شراعية تعيش في المناطق الاستوائية للمحيطين الهندي والهادئ.