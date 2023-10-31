حبيبة وائل كفوري المغربية الى الواجهة من جديد ..ظهرت الى جانبه في حفله الاخير

وفي فيديو، نسبته بعض المواقع لــ ماجدة، ظهرت فيه الاخيرة خلال تواجدها في الصفوف الامامية لحفله الاخير، وهي ترقص وتتفاعل مع أغنياته بشكل كبير.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مشيرين الى جمال ماجدة و عفويتها، في حين اكد البعض الآخر ان لا علقة تجمعهما.