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أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!
أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!
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أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!

منوعات

2023-11-01 | 03:54
أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!
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Aljadeed
أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!

قال عزرا ياشين، البالغ من العمر 95 عاما، وهو أكبر جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه تلقى أمر الالتحاق بقوات الاحتياط بعد هــ جوم حمــ اس في 7 أكتوبر.

وأضاف ياشين إن تجنيده لم يكن بهدف القتال إنما بهدف "رفع الروح المعنوية" للجنود.

وفقد ياشين إحدى عينيه أثناء حرب 1948، وعلى الرغم من كبر سنه، يقول إنه يريد البقاء مع المقاتلين.

وقال ياشين للصحيفة: "هذه أرضي، وسأدافع عنها حتى أنفاسي الأخيرة، لقد شاركت في العديد من الحـــ روب ونجوت من الموت مئات المرات. ولم أشعر بالخوف أبدا".

يضيف الرجل البالغ من العمر 95 عاما: "كل من يحاول تدميرنا سوف يختفي، هذه المرة أيضاً سننتصر".

وتشن إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غـــ زة منذ أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص معظمهم أطفال، بعد هجوم حمـــ اس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.

وتزامنا مع التصعيد، استدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، في أكبر تعبئة بتاريخ البلاد.

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