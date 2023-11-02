الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات
بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات
A-
A+

بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات

منوعات

2023-11-02 | 08:45
بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بهدف الحد من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على هذه المنتجات

بدأت كولومبيا الأربعاء رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.

ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022 وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة في العام 2024، لتصبح 20 بالمئة عام 2025.
ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.
لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة "لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة".
وفي العام 2015، كان حوالى 56 بالمئة من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.
وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.  

اقرأ ايضا في منوعات

العالم الهولندي يدخل على خط الأحداث الأخيرة... وهذا ما توقعه!
Play
16:41

العالم الهولندي يدخل على خط الأحداث الأخيرة... وهذا ما توقعه!

منذ أسابيع، أطل العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

16:41

العالم الهولندي يدخل على خط الأحداث الأخيرة... وهذا ما توقعه!

منذ أسابيع، أطل العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

العاصفة كيران... هذه الدول على موعد مع أعلى سرعة للرياح
Play
15:46

العاصفة كيران... هذه الدول على موعد مع أعلى سرعة للرياح

تستعد فرنسا وإنجلترا ودول في جميع أنحاء أوروبا الغربية لما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون من أعلى سرعات الرياح التي تشهدها المنطقة منذ عقود، حيث تندفع العاصفة (كيران) نحو السواحل ومن المقرر أن تصل إلى اليابسة مساء الأربعاء.

15:46

العاصفة كيران... هذه الدول على موعد مع أعلى سرعة للرياح

تستعد فرنسا وإنجلترا ودول في جميع أنحاء أوروبا الغربية لما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون من أعلى سرعات الرياح التي تشهدها المنطقة منذ عقود، حيث تندفع العاصفة (كيران) نحو السواحل ومن المقرر أن تصل إلى اليابسة مساء الأربعاء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023