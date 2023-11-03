الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر
وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر
A-
A+

وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر

منوعات

2023-11-03 | 03:05
views
مشاهدات عالية
وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر

كشف الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي البروفيسور ضومط كامل لصحيفة الديار، عن وصول البق رسمياً إلى لبنان، وعزا انتشار حشرة البق الكبير وظهورها إلى ظاهرة التغير المناخي والبيئة غير النظيفة.

واشار الى ان هذا الحشرة تنتشر في الفرش وفي أرجاء المنزل ككلّ، وتبيض بحدود ألفي بيضة وتتكاثر بشكل كبير جداً، وتنتقل بسرعة كبيرة.

ولفت الى ان "حزب البيئة العالمي وضع خطة طوارئ لمعالجة هذا الآفة من خلال متابعة الرصد في كل لبنان وتتبعها في المناطق الموجودة فيها وبأي طريقة تتكاثر، مشيراً إلى القضاء عليها بطرق لا تجارية".

واضاف: هذا وتضمنت خطة القضاء على حشرة البق توجيه الدعم للاختصاصيين، وتأمين أحدث مبيدات الحشرات غير السامة، غير المسرطنة وغير الملوّثة للبيئة. وشدد على ضرورة رشّها في جميع أرجاء المنزل والسيارة لضمان عدم انتشارها على نطاق واسع.

وقال: ان حشرة البق باتت موزّعة على المناطق الاتية: بيروت، كسروان، جبيل، الكورة وطرابلس التي كانت منتشرة فيها بشكل كبير.

اقرأ ايضا في منوعات

زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان.. هل هو "الأسبوع المثير" الذي توقعه الهولندي؟
Play
05:01

زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان.. هل هو "الأسبوع المثير" الذي توقعه الهولندي؟

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، اليوم الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

05:01

زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان.. هل هو "الأسبوع المثير" الذي توقعه الهولندي؟

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب اليونان، اليوم الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

لمن يجافي النوم أعينهم.. علاج غير دوائي لحل مشكلتك
Play
16:02

لمن يجافي النوم أعينهم.. علاج غير دوائي لحل مشكلتك

يتسبب الأرق المزمن والاستيقاظ لفترة طويلة خلال الليل بالشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء النهار.

16:02

لمن يجافي النوم أعينهم.. علاج غير دوائي لحل مشكلتك

يتسبب الأرق المزمن والاستيقاظ لفترة طويلة خلال الليل بالشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء النهار.

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء.. يشخص السرطان بدقة
Play
15:59

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء.. يشخص السرطان بدقة

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم إجابات ذكية وسريعة أو تقديم حلول لبعض المشكلات بل تعدى ذلك ليقوم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضاعفة تفوق الإجراء التقليدي بأخذ خزعة من المريض.

15:59

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء.. يشخص السرطان بدقة

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم إجابات ذكية وسريعة أو تقديم حلول لبعض المشكلات بل تعدى ذلك ليقوم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضاعفة تفوق الإجراء التقليدي بأخذ خزعة من المريض.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023