وصول حشرة البقّ الى لبنان… هذه المناطق الأكثر عرضة للخطر

كشف الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي البروفيسور ضومط كامل لصحيفة الديار، عن وصول البق رسمياً إلى لبنان، وعزا انتشار حشرة البق الكبير وظهورها إلى ظاهرة التغير المناخي والبيئة غير النظيفة.

واشار الى ان هذا الحشرة تنتشر في الفرش وفي أرجاء المنزل ككلّ، وتبيض بحدود ألفي بيضة وتتكاثر بشكل كبير جداً، وتنتقل بسرعة كبيرة.



ولفت الى ان "حزب البيئة العالمي وضع خطة طوارئ لمعالجة هذا الآفة من خلال متابعة الرصد في كل لبنان وتتبعها في المناطق الموجودة فيها وبأي طريقة تتكاثر، مشيراً إلى القضاء عليها بطرق لا تجارية".



واضاف: هذا وتضمنت خطة القضاء على حشرة البق توجيه الدعم للاختصاصيين، وتأمين أحدث مبيدات الحشرات غير السامة، غير المسرطنة وغير الملوّثة للبيئة. وشدد على ضرورة رشّها في جميع أرجاء المنزل والسيارة لضمان عدم انتشارها على نطاق واسع.



وقال: ان حشرة البق باتت موزّعة على المناطق الاتية: بيروت، كسروان، جبيل، الكورة وطرابلس التي كانت منتشرة فيها بشكل كبير.