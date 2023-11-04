إنتشار فيروس خطير في أوروبا وعلماء يحذرون

في نهاية تشرين الأول، تم تأكيد 105 حالات إصابة محلية بفيروس حمى الضنك في أوروبا، منها 66 في إيطاليا، و36 في فرنسا، وثلاث في إسبانيا، حسبما ذكرت مجلة نيتشر بالإشارة إلى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

تنجم حمى الضنك عن فيروس يحتوي على الحمض النووي الريبوزي يحمل نفس الاسم من جنس الفيروسات المصفرة. هناك أربعة أنماط مصلية معروفة تصيب البشر، الأكثر خطورة هي الأولى والثالثة، والتي تسبب أثناء العدوى الأولية حمى أشد تصل إلى صدمة نزفية.

وينتشر الفيروس عن طريق البعوض، وبعد اللدغة، تستمر فترة الحضانة من ثلاثة أيام إلى أسبوعين. وفي بعض الحالات، يكون المرض من دون أعراض، لذلك لا يقوم الأشخاص بزيارة الطبيب. ويعاني آخرون من الحمى والصداع والقشعريرة والغثيان والطفح الجلدي.

يخلط الأطباء الذين لم يواجهوا حمى الضنك من قبل بين هذه الأعراض والسارس ولا يصفون الاختبارات، لذلك من الصعب تقييم الحجم الحقيقي لتفشي المرض، ولا يوجد علاج محدد.

وتم رصد حمى الضنك في جنوب شرق آسيا، حيث انتقلت في المقام الأول عن طريق بعوض الحمى الصفراء. وفي القرن الحالي انتشرت هذه الحشرات في جميع أنحاء العالم، وتوطنت مجموعاتها في أماكن لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن عشر درجات مئوية في الطقس البارد، وكانت بعوضة النمر الآسيوي (من فصيلتها)، أكثر نجاحاً في إنتشارها.

وتم اكتشاف بعوضة النمر الآسيوي لأول مرة خارج نطاقها الأصلي في عام 1979 في وسط أوروبا، في ألبانيا. في عام 1990، وصلت البعوضة إلى إيطاليا، وبعد عام 2000 لوحظت في بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى، وسرعان ما ظهرت في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

كتب علماء من إيطاليا والولايات المتحدة: "تعد بعوضة النمر الآسيوي واحدة من أكثر الأنواع الغازية نجاحاً. وفي غضون بضعة عقود فقط، انتشرت من جنوب شرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم - بشكل رئيسي من خلال حركة يرقاتها المقاومة للصقيع".

لقد تكيفت البعوضة بشكل مثالي مع البيئات الحضرية والضواحي، حيث توجد كثافة سكانية عالية، مما يعني وجود ما يكفي من الدم وهناك أماكن مناسبة للتكاثر. تضع الأنثى البيض في مجمعات المياه والحاويات وأواني الزهور، إنه يذكرها بأجواف الأشجار وجذوع الخيزران حيث تعيش في المناطق الاستوائية. بيض بعوض النمر الآسيوي قادر على تحمل الصقيع والظروف المعاكسة الأخرى.

البعوض من هذا النوع عدواني للغاية، وينشط حتى أثناء النهار، ومن بين جميع الأنواع الغازية من البعوض الماص للدماء، فهو الأكثر خطورة في أوروبا. على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت في العديد من حالات تفشي المرض: في عام 2010 في فرنسا، وفي عام 2018 في إسبانيا، وفي عام 2020 في إيطاليا. بالإضافة إلى حمى الضنك، تحمل الحشرات فيروسات زيكا، وفيروسات شيكونغونيا، ويرقات الديدان الخيطية من جنس ديروفيلاريا، والتي تسبب داء ديروفيلاريا في البشر والحيوانات.

وتم اكتشاف معظم حالات حمى الضنك هذا العام في مقاطعتي لومبارديا ولاتسيو في إيطاليا، وكذلك في روما.

في فرنسا، هناك عدد أقل من الإصابات المحلية مقارنة بالعام الماضي، لكن المرض انتشر إلى منطقتين جديدتين: أوفيرني رون ألب وإيل دو فرانس. بالإضافة إلى ذلك، سجلت البلاد 1414 حالة وافدة، معظمها بين العائدين من المارتينيك وجوادلوب. وهذا يزيد سبع مرات عما كان عليه في عام 2022.

بالإضافة إلى الحمى الصفراء والنمر، استقر نوعان آخران من الأنواع الغازية في أوروبا - بعوض الزاعجة اليابانية وبعوض الزاعجة الكورية. تم العثور أيضًا على بعوضة أتروبالبوس هناك، على الرغم من أن تعدادها لم يستقر بعد في هذا الجزء من العالم.

