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&quot;المراسل الطفل&quot; يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
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"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه

منوعات

2023-11-04 | 14:50
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه
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Aljadeed
"المراسل الطفل" يظهر بعدما أثار قلق متابعيه

بعد اختفاء دام أكثر من 6 أيام أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الصبي الفلسطيني عبد الرحمن المعروف باسم "عبود بطاح"، في فيديو جديد ينقل فيه الأوضاع من غزة.

عبود الذي استطاع من خلال أدوات بسيطة، هاتف ومايكروفون، أن ينقل واقعا حيا وبشكل يومي عن معاناة أهل غزة من القصف الإسرائيلي، وبات متابعوه ينتظرون رسالته اليومية بشغف.

لكن عبود اختفى منذ السبت، وتخوف متابعوه على مصيره وأصبح السؤال عنه من بين الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنطقة المحيطة بمنزله بين بيت لاهيا وجباليا شمال غزة، تعرضت لقصف عنيف من الطيران الإسرائيلي

عبود ظهر الجمعة في فيديو جديد نقل من خلاله بطريقته المعهودة الأوضاع من داخل المستشفى الإندونيسي في غزة، الذي يعاني نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم قدرة الأطباء على إجراء الجراحات للمرضى.

ولأول مرة يظهر عبود مرتديا درع الصحافة، وكشف أنه اختفى بسبب انقطاع الاتصالات عن المنطقة التي يعيش فيها، فضلا عن أنه "شاهد خلال الأيام الماضية مآس كبيرة منها مقتل أصدقائه وجيرانه في قصف عنيف"، وأنه "بات ينتظر دوره في أي لحظة".

وأكد "المراسل الطفل" أنه وعائلته يرفضون مغادرة شمال قطاع غزة إلى الجنوب، إذ "يتمسكون ببيتهم وأرضهم".

A post shared by عبود بطاح🇵🇸 (@abod_bt77)

 

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