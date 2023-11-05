"غروك".. أول برنامج للذكاء الإصطناعي من إيلون ماسك
أعلن إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء إصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" xAI، وهو يحمل إسم "غروك" Grok، ويمكنه ولوج شبكة "إكس" في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.
وأوضح مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" أن "غروك يتمتع بإمكان الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر إكس، مما يوفّر له خاصيّة مهمة تميّزه عن النماذج الأخرى".
وأضاف في منشوره المرفق برموز إيموتيكون ضاحكة أن النموذج "يعشق السخرية". وقال "أتساءل من كان بإمكانه توجيهه بهذه الطريقة".
وتعني كلمة "غروك" بالإنكليزية العامية "الفهم العميق والحدسي".
وأشار ماسك إلى أن "غروك" من "اكس إيه آي" سيكون "فور إصدار النسخة التجريبية منه متاحاً لجميع مشتركي بريميوم على منصة إكس".