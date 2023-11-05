"غروك".. أول برنامج للذكاء الإصطناعي من إيلون ماسك

أعلن إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء إصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" xAI، وهو يحمل إسم "غروك" Grok، ويمكنه ولوج شبكة "إكس" في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.