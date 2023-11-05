بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب

سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب pic.twitter.com/OAq0LbftNa
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 5, 2023
سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب pic.twitter.com/OAq0LbftNa
أعلن إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء إصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" xAI، وهو يحمل إسم "غروك" Grok، ويمكنه ولوج شبكة "إكس" في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.
أثار وزير الخارجية الكرواتي Gordan Grlic Radman البالغ 65 عاما، جدلا وصل صداه سريعاً أمس الجمعة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة اللغات، بعدما حوّل نفسه إلى بطل فضيحة أمام حشد من الوزراء خلال قمة أوروبية في برلين يوم الخميس الماضي.
بعد اختفاء دام أكثر من 6 أيام أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الصبي الفلسطيني عبد الرحمن المعروف باسم "عبود بطاح"، في فيديو جديد ينقل فيه الأوضاع من غزة.