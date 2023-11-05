بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب

أثار وزير الخارجية الكرواتي Gordan Grlic Radman البالغ 65 عاما، جدلا وصل صداه سريعاً أمس الجمعة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة اللغات، بعدما حوّل نفسه إلى بطل فضيحة أمام حشد من الوزراء خلال قمة أوروبية في برلين يوم الخميس الماضي.



