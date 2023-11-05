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بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
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بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب

منوعات

2023-11-05 | 15:58
بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
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بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب


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