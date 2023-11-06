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&quot;أثمر الغرس ولاح فجر التحرير&quot; القسام تنشر تصميماً مهيب لـ &quot;قذيفة الياسين&quot;
"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"
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"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"

منوعات

2023-11-06 | 12:11
"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"
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Aljadeed
"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"

نشرت كتائب القسام تنشر تصميماً جديداً في إشارة لقذائف الياسين 105 التي تم استخدامها في معركة طوفان الأقصى

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