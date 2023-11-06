"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"

اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.
إن السعادة لا ينبغي أن يكون لها حدود، بحسب ما نشره موقع Your Tango نقلًا عن مقال في دورية Psychology Today، حيث يقول راج راغوناثان، مؤلف كتاب "If You're So Smart, Why Aren't You Happy?"، إن هناك بعض الأشياء التي يحتاجها البشر بشدة لكي يكونوا سعداء، على رأسها تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس والمأوى... ويمكن بسهولة تخيل أنه إذا لم يتم تلبية الضروريات الأساسية، فلن يكون الشخص سعيدًا".