الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في هذه الظروف الصعبة... إليكم 5 طرق مثالية لمضاعفة السعادة 10 مرات!
في هذه الظروف الصعبة... إليكم 5 طرق مثالية لمضاعفة السعادة 10 مرات!
A-
A+

في هذه الظروف الصعبة... إليكم 5 طرق مثالية لمضاعفة السعادة 10 مرات!

منوعات

2023-11-06 | 14:31
في هذه الظروف الصعبة... إليكم 5 طرق مثالية لمضاعفة السعادة 10 مرات!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في هذه الظروف الصعبة... إليكم 5 طرق مثالية لمضاعفة السعادة 10 مرات!

إن السعادة لا ينبغي أن يكون لها حدود، بحسب ما نشره موقع Your Tango نقلًا عن مقال في دورية Psychology Today، حيث يقول راج راغوناثان، مؤلف كتاب "If You're So Smart, Why Aren't You Happy?"، إن هناك بعض الأشياء التي يحتاجها البشر بشدة لكي يكونوا سعداء، على رأسها تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس والمأوى... ويمكن بسهولة تخيل أنه إذا لم يتم تلبية الضروريات الأساسية، فلن يكون الشخص سعيدًا".

ويضيف أنه بمجرد تلبية احتياجاتنا الأساسية، يمكننا التركيز على العثور على السعادة، والتي يعتقد راغوناثان أن هناك ثلاث متطلبات إضافية لها ألا وهي التواصل الاجتماعي أو الشعور بالانتماء، والشعور بأن الشخص جيد في كل ما اختار إتقانه في الحياة، بالإضافة إلى الاستقلالية أو الشعور بالحرية والقدرة على السيطرة على مجريات الحياة.

ويمكن التعامل مع الانتماء، على سبيل المثال، بطريقتين، أولهما الحاجة إلى أن يكون الشخص محبوبًا أو أن يحب، ويمكن إتقان الحرفة إما عن طريق السعي إلى التفوق أو عن طريق اتباع الشغف، ويمكن تحقيق الاستقلالية إما عن طريق الكفاح من أجل القوة والسيطرة الخارجية أو عن طريق الرقابة الداخلية.

ويقول راغوناثان إنه "على الرغم من أن الحاجة إلى الحب، والحاجة إلى التفوق، والحاجة إلى السيطرة الخارجية يمكن أن تعزز مستويات السعادة على المدى القصير، إلا أنها من المرجح أن تخفضها على المدى الطويل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الحاجة إلى الحب، والسعي وراء العاطفة، والحاجة إلى الرقابة الداخلية تتيح إمكانات أفضل بكثير لتعزيز السعادة على المديين القصير والطويل. كما أنها توفر القدرة على تعزيز سعادة الأشخاص الآخرين من حولنا".

وللتمتع بحياة أفضل وأكثر سعادة إليكم هذه الطرق الـ5 التي ستضاعف شعوركم بالسعادة والرضا أضعافاً مضاعفة وهي كالآتي:

1. تجنب مقارنة النفس بالآخرين

في مقال لها على مجلة فوربس، تقول الكاتبة ليزا كويست: إن "هناك عددا لا نهاية له من الأشخاص الذين يمكنك مقارنة نفسك وإنجازاتك بهم، ولكن، حتماً، سينتهي بك الأمر دائماً على الجانب الخاسر من المقارنة. وذلك لأنه "سيظل هناك دائمًا شخص فعل شيئًا كنت تتمنى أن تتمكن من تحقيقه أيضًا. ولن يؤدي ذلك إلا إلى سقوطك في دوامة لا تنتهي أبدًا".

أظهرت الأبحاث أن الإنجازات الكبرى، مثل الالتحاق بإحدى الجامعات المرموقة أو الحصول على ترقية، تساهم في حوالي 40% من السعادة خلال فترة معينة، ولكنها تتلاشى في غضون بضعة أشهر. لذا، فإنه من الأفضل أن يوجه الشخص طاقاته إلى ما يستمتع بفعله بدلاً من التنافس داخليًا مع الآخرين الذين يعتقد أنهم يقومون بعمل أفضل منه.

2. السعادة قرار

توصلت دراسة نشرت في دورية Association for Psychological Science إلى أنه إذا ابتسم الشخص أو وقف بشكل مستقيم، فربما يكون لذلك تأثير إيجابي للغاية على حالته المزاجية ومستويات التوتر والتوقعات. إن اتخاذ المرء قرارًا بأن يكون سعيدًا بدلاً من الحزن يمكن أن يساعده على الشعور بالسعادة.

3. تفضيل الخبرات على المال

وفقًا لدراسة نشرت في دورية Consumer Psychology، إن الأشياء، التي تمنح الشخص السعادة الدائمة هي تجارب مثل السفر والأنشطة الخارجية والمهارات الجديدة وزيارة المتاحف أكثر من تكديس الأموال.

4. التخلي عن منصات التواصل

وجدت دراسة أجراها معهد أبحاث السعادة أن المشاركين الذين تخلوا عن الفيسبوك كانوا أكثر سعادة وشعروا بمزيد من الحماس والحسم، وأهدروا وقتًا أقل، وشعروا كما لو أنهم استمتعوا بالحياة أكثر.

5. تذكر اللحظات الجيدة

وجدت دراسة من جامعة ليفربول أن إحدى الطرق لبناء القوة الداخلية دون السعي إلى التحقق من الصحة الخارجية هي تعزيز الأفكار والمشاعر الإيجابية، وأن إحدى الطرق لتحسين التفكير الإيجابي هي تذكر الأوقات السعيدة والمبهجة.

اقرأ ايضا في منوعات

بالصورة - اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام في السعودية
Play
15:07

بالصورة - اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام في السعودية

اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا ‏غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.‏

15:07

بالصورة - اكتشاف "فأس يدوي" غريب الشكل يفوق عمره 200 ألف عام في السعودية

اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع "قُرح" بمحافظة العلا، في المملكة العربية السعودية، فأسا يدويا ‏غريب الشكل، ويعود عمره إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.‏

"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"
Play
12:11

"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"

نشرت كتائب القسام تنشر تصميماً جديداً في إشارة لقذائف الياسين 105 التي تم استخدامها في معركة طوفان الأقصى

12:11

"أثمر الغرس ولاح فجر التحرير" القسام تنشر تصميماً مهيب لـ "قذيفة الياسين"

نشرت كتائب القسام تنشر تصميماً جديداً في إشارة لقذائف الياسين 105 التي تم استخدامها في معركة طوفان الأقصى

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023